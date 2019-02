Ferguson: "Volevo Maldini alloUnited. Cesare disse di scordarmelo"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Sir Alex Ferguson ha svelato un retroscena di mercato relativo a Paolo Maldini. L'ex manager del Manchester United, negli anni '90, ha provato più volte a portare in Inghilterra la bandiera del Milan. In un'occasione ne parlò anche con Cesare, che scosse la testa e, dopo un po' di silenzio, esclamò: "Mio nonno e mio padre erano del Milan, io sono del Milan, perciò scordatelo". Secondo Ferguson "Il Milan di allora lottava per grandi traguardi, mica poteva permettersi di tenere vecchie glorie. Se ha tenuto Maldini fino a oltre 40 anni è perché era un grande giocatore, sempre integro".