Ferrante punta sul Napoli: "E' favorito per lo scudetto. Juve e Inter un passo indietro"

L'ex attaccante Marco Ferrante ha parlato a Radio CRC facendo le carte alla corsa scudetto: "Inter? La reputo similare alla Juve, essendo una squadra legata molto ai singoli, a differenza del Napoli che, invece, gioca in squadra. L’inter non gioca un buon calcio, concede molte palle all’avversario, proprio come la Juventus. Concettualmente il Napoli lo vedo con una marcia in più, sia sotto il punto di vista della prestazione che della costanza. Sia l’Inter che la Juventus le vedo un pelino indietro. Lo scudetto al Napoli? Non credo che il Milan sia strutturato per mantenere questi ritmi, la classifica può mutare. Il Napoli deve parlare poco e pedalare tanto, dando alla fine il colpo di coda per vincere il campionato. Gli azzurri - ha continuato Ferrante - sono una squadra strutturata, più dello scorso anno. Mertens? Concettualmente non è un giocatore che ogni anno può fare 30 gol, quindi bisogna trovare dei sostituti, come Lozano e Osimhen. Quest’ultimo si è sbloccato quattro partite fa. Sono dell’opinione che non sia necessario avere un calciatore che faccia moltissimi gol, ma una rosa completa. La Juve, ad esempio, se Morata dovesse venir meno, non avrebbe un attaccante di ruolo: è possibile? Non me lo spiego. Gli azzurri hanno tante finte punte, creando un meccanismo tale da raggiungere ugualmente gli obiettivi. Naturalmente deve crescere sotto il punto di vista della continuità”.