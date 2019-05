Ferrante sul Torino: "Per l'Europa dobbiamo sperare in 'San' Belotti"

Marco Ferrante

Marco Ferrante è stato intervistato in esclusiva per TorinoGranata.it. Ferrante è un direttore sportivo. Da giocatore ha militato nel Torino dal 1996 al 2004, con una parentesi di qualche mese nel 2001 all’Inter. Con lui abbiamo parlato del finale di stagione del Torino e della lotta per un posto in Europa.

Il Torino è in corsa per almeno l’Europa League, ma potrebbe anche rimanerne fuori se non vincerà le ultime tre partite. Come si deve affrontare un momento così delicato?

“Secondo me, indipendentemente da tutto, il Toro il suo campionato lo ha già vinto, però, essendo a un tiro di schioppo da un obiettivo che non era così vicino fino a qualche tempo fa, perché è in una posizione in classifica che gli permette di lottare per l'Europa, e quindi deve fare di tutto per andarci. Adesso avrà due partite abbordabili quella con il Sassuolo e poi quella con l'Empoli, anche se quest'ultima gara sarà molto difficile e molto combattuta perché il Torino vincendo manderebbe in serie B i toscani, e poi dovrà vedersela con la Lazio giocandosi il tutto per tutto forte di due vittorie e senza rimpiangere nulla se non dovesse andare bene con i biancocelesti. Anche perché a quel punto la Lazio potrebbe non aver più nulla da dover conquistare se avesse vinto la Coppa Italia e di conseguenza non avrebbe l'assillo di dover vincere per forza con il Torino. Ragionando come si sta facendo, se la Lazio dovesse vincere la Coppa Italia la partita più difficile per il Torino sarebbe quella con l'Empoli che potrebbe affrontare i granata dovendosi salvare avendo ancora qualche possibilità di riuscirci, mentre la partita con il Sassuolo dovrebbe essere meno complicata perché i neroverdi non hanno più nulla da chiedere al loro campionato e sono anche già salvi. Bisogna indubbiamente fare nove punti, anche se non è facile perché basta ricordare quando dopo le vittorie con Chievo e Frosinone il Torino perdette con il Bologna, questo per dire che nel calcio fare calcoli serve a poco o a niente, quindi, è meglio pensare step by step e a vincere con il Sassuolo che sulla carta essendo già salvo ha motivazioni molto diverse da quelle del Torino e poi dopo quella vittoria concentrarsi sulla trasferta ad Empoli e intanto si saprà il risultato della finale di Coppa Italia fra Atalanta a e Lazio e poi, dopo aver vinto con l'Empoli, si penserà all'ultima partita con la Lazio. Frattanto si saranno disputate anche le partite delle altre squadre che stanno lottando per l'Europa la Roma affronterà la Juventus e lo dovrà fare anche l'Atalanta dopo la finale di Coppa Italia, l'Inter dovrà giocare con il Napoli e all'ultima giornata con l' Empoli, l'Atalanta anche con il Genoa. Ci sono ancora tante partite difficili un po' per tutte, anche se la Juventus ha già vinto lo scudetto e potrebbe avere poche motivazioni e ha tanti giocatori infortunati, ma c'è sempre Cristano Ronaldo che ha voglia di segnare e non ci sta mai a perdere e lo abbiamo visto nel derby. Il Torino non deve guardare in casa altrui, ma in casa propria e fare questi benedetti nove punti se ne ha la forza e la capacità. Oggi si può dire che tutte le squadre di serie A siano come delle macchine in riserva, nel senso che la benzina è in riserva poiché il campionato sta finendo e di conseguenza sono rimaste poche energie nervose e fisiche, anche perché ci sono tanti giocatori nazionali che hanno disputato molte partite e di conseguenza sono ancora più affaticati e gli altri. Il Torino deve quindi sperare in "San" Belotti che sprechi meno energie possibili in giro per il campo e che sia il cecchino che conosciamo, questo servirebbe particolarmente in queste ultime tre partite perché permetterebbe al Torino di dargli il colpo di coda che serve per andare in Europa”.