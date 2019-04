Ferri: "Icardi, difficile ricucire il rapporto con la Curva"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Riccardo Ferri, ex difensore dell'Inter, ha parlato a MC Sport durante Maracanà per parlare dei nerazzurri.

Su Inter-Juve

"La differenza c'è, poi di mezzo c'è anche il Napoli. Le ambizioni dell'Inter? La società vuole rinforzare la squadra e accorciare la distanza. Per me in due anni si può assottigliare grazie ad un progetto. Ma servirà passare anche attraverso lo stadio di proprietà".

Sul possibile nuovo tecnico dell'Inter

"Ingeneroso dire che Allegri è un perdente. Uno del suo livello non ne vedo, almeno libero. O prendi Guardiola o rimani con lui, se fossi la Juve. Conte? Non credo possa tornare. Spalletti ha fatto un percorso difficile ma ha comunque raggiunto gli obiettivi prefissati. L'unico neo è l'uscita anticipata dalla Champions. Andrà sul mercato per prendere giocatori che sanno affrontare questa Coppa ma anche giovani di prospettiva".

Su Icardi

"E' stata una situazione anomala, dificile da gestire. Marotta ha cercato di farla rientrare nel più breve tempo possibile. C'è stata una frattura forte, dipende dalle parti la risoluzione. La Curva? Loro hanno letto di un giocatore che ha rinunciato di lottare con i compagni e se n'è stato in disparte. La Curva legge questo come un tradimento. E le difficoltà con la Curva ce le avrà sempre".

Sul suo Juve-Inter

"1984, il primo gol in A fu contro la Juve. E poi mi ricordo le gare a Torino, che sono state sempre difficili. Ma quella la porterò sempre nel mio cuore".