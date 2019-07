FIFA The Best, i 10 allenatori uomini in corsa. Non c'è nessun italiano

© foto di Imago/Image Sport

La FIFA sta rendendo noti i vari nominativi in corsa per i premi The Best. Arrivati alla categoria "allenatori maschili", sono arrivati dunque i dieci tecnici in gara. Tra i quali però non c'è nessun rappresentante italiano, né della Serie A. Ecco i nomi.

Djamel Belmadi (Algeria, ALG)

Didier Deschamps (Francia, FRA)

Marcelo Gallardo (River Plate, ARG)

Ricardo Gareca (Perù, ARG)

Josep Guardiola (Manchester City, ESP)

Jurgen Klopp (Liverpool, GER)

Mauricio Pochettino (Tottenham, ARG)

Fernando Santos (Portogallo, POR)

Erik ten Hag (Ajax, NED)

Tite (Brasile, BRA)