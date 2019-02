Lo stadio di Cardiff

EA Sports, casa sviluppatrice di FIFA2019, ha deciso di ritirare la carta di Emiliano Sala, ex attaccante di Nantes e Cardiff, morto nell'incidente aereo dello scorso 21 gennaio nel Canale della Manica. L'azienda ha mostrato solidarietà con la famiglia e, per quanto riguarda Ultimate Team, la figurina di Sala sparirà da quelli in vendita nel famoso videogioco.