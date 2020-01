© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Stando a quanto rivela Sky, a tempo di record dopo il suo addio al calcio giocato è partito l’iter di richiesta alla UEFA per organizzare un corso-allenatori ‘speciale’ UEFA A per Daniele De Rossi. Aprile 2020 potrebbe essere una data buona per l'inizio di questo corso speciale, un iter possibile per i campioni del mondo, stando a quanto riferisce l'emittente satellitare.