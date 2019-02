Fonte: figc.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

È stato ufficialmente presentato stamani al personale federale il nuovo Direttore Generale della FIGC Marco Brunelli, insediatosi lunedì scorso nella sede di via Allegri. In un clima di viva cordialità, il presidente Gabriele Gravina ha introdotto Brunelli evidenziando la piena condivisione in termini di visione e progettualità nella politica di funzionamento e sviluppo della FIGC, sottolineandone la lunga esperienza manageriale maturata, in particolare, in Lega Serie A. Nel ringraziare il presidente federale per la fiducia accordatagli, Brunelli ha sottolineato la reputazione della FIGC nel contesto calcistico e sportivo internazionale, un valore da salvaguardare attraverso la capacità di fissare sempre nuovi obiettivi e raggiungere traguardi nel segno della qualità.