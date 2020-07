Filippo Inzaghi sulla Lazio: "Senza il lockdown avrebbero vinto lo scudetto"

vedi letture

Filippo Inzaghi, allenatore del Benevento neo promosso in Serie A non che fratello del tecnico della Lazio Simone, ha parlato a Sky Sport dopo la sconfitta biancoceleste contro il Lecce: "Ho guardato mio fratello, il sogno iniziale di Simone era la Champions e per me avrebbe fatto un miracolo a raggiungerlo. Senza lockdown probabilmente avrebbe vinto lo scudetto perchè aveva tanta motivazione e gli impegni permettevano di prepararsi bene alle partite, anche l'assenza del pubblico ha fatto tanto. La rosa della Lazio non può competere con quella della Juventus. La Lazio ha fatto vivere un sogno a tutti perchè ha tenuto aperto il campionato fino all'ultimo".