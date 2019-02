© foto di Federico De Luca

Secondo quanto riportato da Firenzeviola.it, dopo la presenza di ieri sera in occasione del match con l'Inter il patron della Fiorentina Andrea Della Valle sarà di nuovo a Firenze nella giornata di mercoledì, in occasione della partita di Coppa Italia contro l'Atalanta. Il numero uno viola partirà poi per impegni di lavoro all'estero e tornerà Italia per la Messa celebrativa in ricordo di Davide Astori in programma nella chiesa di San Lorenzo il 12 marzo.