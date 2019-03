© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Sulle pagine de La Nazione oggi in edicola c'è spazio anche per un punto sulle condizioni di Federico Chiesa, uscito in lacrime dalla sfida contro la Lazio a causa di un guaio fisico. L'allarme però sembra rientrato, anche se non ancora del tutto. Ieri però l'attaccante viola sentiva meno male e i dottori hanno lasciato trasparire un cauto ottimismo: c'è addirittura la possibilità che Chiesa sia disponibile già contro il Cagliari.