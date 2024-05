TMW Chiesa-Juve, appuntamento fissato a fine stagione: c'è l'Europeo, per il rinnovo niente fretta

vedi letture

Il nome di Federico Chiesa è al centro di tantissime voci nel corso degli ultimi giorni. Complice la grande prestazione all'Olimpico contro la Roma di domenica scorsa e un contratto in scadenza a giugno 2025, che non può restare invariato all'inizio della prossima stagione. Da una parte la possibilità di dire addio alla Juventus, dall'altra quella di rinnovare l'accordo, almeno per un'altra stagione, rimandando il discorso alla prossima estate.

Prima gli obiettivi da raggiungere, poi l'Europeo.

Le priorità, in casa Juventus, sono i risultati da raggiungere in campo: prima la qualificazione in Champions League, con la vittoria contro la Salernitana che darebbe la matematica, poi la finale di Coppa Italia da vincere contro l'Atalanta il 15 maggio a Roma. Solo successivamente si parlerà del futuro, a partire da Allegri, fino, appunto, a Federico Chiesa.

L'Europeo e i colloqui.

L'estate è lunga e nel mezzo ci sarà anche l'Europeo, manifestazione dove il numero 7 bianconero vuole essere protagonista, per la seconda volta consecutiva, dopo il trionfo del 2021 dato anche dai suoi gol contro Austria agli ottavi e Spagna in semifinale. Dopo la rassegna continuentale si entrerà nel vivo della trattativa con la Juventus per il rinnovo, con la cosa certa che resta sempre la stessa: il contratto non resterà quello attuale, in scadenza nel 2025. O rinnovo o addio, ma comunque c'è ancora tutto il tempo del mondo per pensarci.