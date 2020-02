© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Gasperini dovrà fare a meno solo di De Roon, squalificato, in vista della sfida di domani contro la Fiorentina. In attacco convocato anche Colley mentre negli altri ruoli, tutti disponibili i nerazzurri per il match del Franchi. Ecco di seguito la lista completa:

Portieri: Rossi, Sportiello, Gollini

Difensori: Toloi, Caldara, Palomino, Czyborra, Gosens, Djimsiti, Castagne, Bellanova, Hateboer

Centrocampisti: Tameze, Freuler, Malinovskyi, Pasalic

Attaccanti: Muriel, Gomez, Ilicic, Colley, Zapata.