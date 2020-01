Fiorentina, Chiesa a parte per precauzione. Per sabato non è in dubbio

© foto di Alessandro Garofalo/Image Sport

Federico Chiesa, che ieri è rientrato dal Franchi al centro sportivo senza fare la partitella per un problema alla caviglia, sta meglio, almeno in questa seduta pomeridiana mentre ha accusato dolore sia ieri che questa mattina. Il giocatore dunque anche oggi ha fatto buona parte del lavoro a parte, ma, visti i miglioramenti, non sembra in dubbio per la gara di sabato. A riportarlo è FirenzeViola.it.