Roma, ai titoli di coda l'avventura di Karsdorp: il terzino verrà ceduto in estate

Sembra essere arrivata ai titoli di coda l'avventura di Rick Karsdorp alla Roma. Prestazioni deludenti quelle dell'esterno giallorosso che hanno fatto storcere il naso al pubblico fino ad arrivare "all'ultima goccia" rappresentata dall'errore grossolano che ha spianato la strada al vantaggio del Bayer Leverkusen all'Olimpico. Non solo. A corredo di ciò anche l'applauso ironico al momento della sostituzione in risposta ai copiosi fischi che sono piovuti dalle tribune.

La difesa di De Rossi, i fischi domenica

Nonostante questo per il tecnico Daniele De Rossi ha difeso a spada tratta il suo giocatore sottolineando come non sarebbe corretto puntare il dito su un singolo episodio mentre Mourinho lo aveva criticato fin dai tempi di Reggio Emilia con il Sassuolo per il modo in cui era entrato in campo. La piazza invece non ha gradito il gesto poco carino di giovedì sera. Alla lettura del suo nome da parte dello speaker, domenica nel match contro la Juventus, sono arrivati nuovi fischi di disappunto da parte dei sostenitori.

In estate cessione quasi inevitabile

Una storia arrivata al capolinea che potrebbe avere quindi risvolti nella prossima sessione di mercato. Secondo quanto riporta l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, il terzino potrebbe quindi lasciare Roma. Una cessione inevitabile vista ormai l'evidente frattura con la piazza.