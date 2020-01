© foto di Federico De Luca

Cartellino giallo pesante per Nicola Milenkovic. Il difensore della Fiorentina infatti era diffidato e per questo sarà costretto a saltare la sfida con la Juventus. Sarà la prima assenza del serbo, fino ad oggi sempre impiegato da Montella e Iachini, sia in campionato che in Coppa Italia.