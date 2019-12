© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Federico Chiesa non recupera come anticipato da Montella in conferenza stampa, in vista della partita contro il Cittadella in Coppa Italia prevista per domani sera al Franchi. Ecco la lista completa dei convocati:

Portieri: Cerofolini, Dragowski, Terracciano

Difensori: Caceres, Ceccherini, Dalbert, Lirola, Milenkovic, Ranieri, Rasmussen, Terzic, Venuti

Centrocampisti: Badelj, Benassi, Castrovilli, Cristoforo, Eysseric, Pulgar, Zurkowski

Attaccanti: Ghezzal, Pedro, Sottil, Vlahovic