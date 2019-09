© foto di Federico De Luca

La Fiorentina e il comune di Firenze sono al lavoro per il nuovo stadio dei gigliati. Secondo quanto riferito da firenzeviola.it, oggi pomeriggio il sindaco Dario Nardella avrebbe incontrato alcuni esponenti della Mercafir, la concessionaria dell'area che da tempo è stata indicata come papabile per edificare il nuovo impianto. Questa sera in Piazza Signoria, inoltre, avrebbe aggiornato Joe Barone, braccio destro del patron Commisso.