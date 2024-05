Inter, tre i rinnovi in ballo: da Lautaro Martinez a Barella. Dumfries dipende dalle proposte

Sono tre i rinnovi importanti in casa Inter. Al netto dei dirigenti, con Piero Ausilio e Dario Baccin che sono stati confermati negli ultimi mesi proprio dalle parole dell'amministratore delegato Giuseppe Marotta, i nerazzurri stanno cercando di prolungare i gioielli nerazzurri. Il primo è Lautaro Martinez, con l'agente che ha più volte spiegato come la situazione non sia un grosso problema, ma che ha ancora un contratto in scadenza al 30 giugno 2026 e quindi serve una firma per allontanare i fantasmi di una possibile cessione in estate.

Poi tocca a Barella: il centrocampista un anno fa ha avuto molte offerte, dal Liverpool al Newcastle, ma ha un contratto in scadenza al 30 giugno 2026 per 6 milioni di euro all'anno. Per andare via servirebbe una proposta indecente, ben superiore a quella odierna, ma che per ora non è arrivata. Molto dipenderà da chi sarà il presidente fra due settimane, perché è chiaro che la situazione possa cambiare. La sensazione è che sia Lautaro che Barella possano rinnovare il contratto.

Poi c'è Dumfries. L'unico cedibile e con una cifra tra i 30 e i 40 milioni di euro. Non è un titolare fisso, quindi se dovesse arrivare una proposta importante qualcosa potrebbe cambiare. Non è detto che alla fine non rinnovi, ma dipenderà molto dalle offerte che arriveranno dopo l'Europeo.