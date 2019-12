Fiorentina, l'account inglese dà il bentornato a Ibrahimovic in Italia

© foto di Giuseppe Celeste/Image Sport

Zlatan Ibrahimovic ha già deciso quale sarà il suo futuro. Sulle colonne di GQ Italia, l'attaccante svedese ha lasciato indizi piuttosto chiari su un suo possibile arrivo in Italia. Immediata la risposta del profilo inglese ufficiale Twitter della Fiorentina che ha pubblicato un Tweet con una foto dell'ormai ex giocatore dei Los Angeles Galaxy con la maglietta della Fiorentina scrivendo: "Non vediamo l'ora di riaverti in Italia".

