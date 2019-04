© foto di Giacomo Morini

Tutto confermato in casa Fiorentina in vista della sfida di questa sera con la Roma. Il tecnico Pioli non rischierà, almeno dal primo minuto, Federico Chiesa, che ha saltato l'ultima gara con il Torino a causa di un problema muscolare. In attacco quindi la coppia Simeone-Muriel, con Gerson a fare da collante fra centrocampo e attacco. In difesa torna Pezzella dopo il turno di squalifica.

Fiorentina 4-3-1-2: Lafont; Milenkovic, Pezzella, Vitor Hugo, Biraghi, Benassi, Veretout, Dabo; Gerson; Muriel, Simeone.