Fiorentina, Martinez Quarta: "Il 2020 anno duro, ma ho realizzato il mio sogno"

Il difensore della Fiorentina Lucas Martinez Quarta ha scelto di fare un bilancio via social del suo personalissimo 2020. Ecco il post pubblicato su Instagram dell'ex River, arrivato a fine sessione estiva in maglia viola: "Se ne sta andando un anno molto particolare, senza dubbio sarà ricordato da molti, ma personalmente è stato un anno che mi ha lasciato momenti molto importanti, a livello di club: ho dovuto prendere una decisione importante e difficile per lasciare il mio caro River Plate per realizzare uno dei miei sogni, quello di poter giocare in Europa e di poterlo fare in un club come la Fiorentina. E a livello di Nazionale, dove ho fatto parte fin dall'inizio di un nuovo percorso, dopo tanta sofferenza per tutti gli argentini. Grazie a tutti per il supporto e l'amore che mi avete sempre dato. Vi auguro una buona fine d'anno e un ottimo inizio di 2021. Possa essere l'anno in cui possiamo ancora una volta divertirci con la nostra gente da vicino e in libertà".