© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Qualcuno avrà storto il naso quando ha visto che il nome di Nikola Milenkovic non era tra i titolari della Fiorentina per la sfida di stasera contro l'Inter. Ma, secondo quanto appreso da FirenzeViola.it, il difensore serbo è andato semplicemente in panchina a causa di un attacco influenzale dell'ultim'ora.