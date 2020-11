Fiorentina, oggi il primo atto ufficiale per il nuovo Franchi: si attende la risposta del Ministero

"C'è posta per te". È questo il titolo odierno del Corriere Fiorentino, con riferimento a quello che il quotidiano definisce il primo atto ufficiale per il nuovo Franchi. Oggi partirà infatti la lettera in cui si chiede formalmente al Ministero quali sono gli "elementi testimoniali" dello stadio da rifare, potendoli poi abbattere e ricostruire. Nella busta diretta a Roma ci sarà anche una missiva del sindaco Dario Nardella, per ribadire la collaborazione tra Fiorentina e Palazzo Vecchio. Presentare un progetto senza prima sapere quali sono gli elementi testimoniali - scrive il quotidiano - era un rischio che Commisso non voleva correre e ora il Ministero dei Beni Culturali dovrà dare il suo parere in merito. E avrà 90 giorni per farlo.