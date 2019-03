© foto di Giacomo Morini

Come sottolinea questa mattina La Gazzetta dello Sport, in vista della gara di domani a Bergamo Pezzella ci prova. Il capitano ha bruciato le tappe dopo il brutto infortunio contro il Napoli del 9 febbraio (lesione di 2° grado al legamento collaterale del ginocchio destro) che sembrava doverlo tenere fuori fino alla pausa di marzo e potrebbe essere in campo addirittura domani contro l'Atalanta. Non sarà semplice ma Pezzella lavora in gruppo ed oggi proverà a forzare. La Fiorentina ha bisogno di lui e senza l’argentino la difesa ha ballato parecchio. Se non dovesse farcela, fascia di capitano sul braccio di Chiesa.