Ufficiale Il Betis blinda capitan Pezzella e ne annuncia il rinnovo citando un famoso videogame

vedi letture

Capitan German Pezzella ha rinnovato col Betis fino al 2026. A comunicarlo è il club andaluso, che informa che il difensore argentino ha firmato un nuovo contratto di due anni. Il video dell'annuncio, come spesso accade in casa biancoverde, è da vedere dall'inizio alla fine con un chiaro riferimento al celebre videogame "The Legend of Zelda".

Il classe '91 è al Betis dal 2021, ma aveva già vestito questi colori dal 2015 al 2017, prima del trasferimento in Serie A tra le fila della Fiorentina.