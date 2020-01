© foto di Giacomo Morini

Franck Ribery tornerà in campo soltanto a marzo ma nonostante l'infortunio continua a seguire con costanza i suoi compagni. Oggi infatti il francese, ancora in stampelle, era presente al centro sportivo per vedere la squadra viola al lavoro in vista della gara di domenica contro la SPAL al Franchi, come riportato dallo stesso club gigliato sul proprio profilo Twitter ufficiale.