Fiorentina, Sconcerti: “Mi aspetto nomi importanti non seconde linee”

Mario Sconcerti, giornalista ed opinionista, ha parlato così delle tematiche legate alla Fiorentina: "Ho avuto modo di ammirare Zurkowski e mi sembra un buon giocatore con piedi buoni, così come Inglese che però resterebbe una seconda scelta. Vorrei, dato che stiamo vivendo qualcosa che non avevamo vissuto in precedenza, sentire parlare di giocatori come Higuain. Pavoletti? Anche lui è un profilo sulla scia di Inglese. Lazzari? Ha un limite importante ovvero che può fare solo l'esterno di un centrocampo a cinque perché come terzino va in difficoltà e se gioca attaccante non segna. Infine direi che Castrovilli è un bel rientro: può diventare una grande mezzala, secondo me è un giocatore vero, può starci in viola".