Fiorentina, Sconcerti: “Montella non basta, serve la sua evoluzione”

© foto di J.M.Colomo

Intervenuto ai microfoni di MCSport, Mario Sconcerti ha parlato anche della situazione in casa Fiorentina, ecco quanto evidenziato da TMW:

Come giudica la scelta del ritorno di Montella?

"Ha avuto molte primavere, delle stagioni iniziali molto belle con la Fiorentina quando mancavano le milanesi e la Lazio. Non dimentico però che Montella è alla terza squadra quest'anno: dopo Firenze ha avuto solo esoneri precoci. Non basta lui, serve la sua evoluzione. Credo sia un ragazzo intelligente, tocca a lui adeguarsi alla situazione. La Coppa Italia? La Fiorentina è inferiore all'Atalanta".