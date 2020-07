Fiorentina-Torino nel segno di Chiesa e Belotti. Saranno protagonisti anche sul mercato

vedi letture

Sulle pagine odierne de La Nazione si parla dell'incrocio di domani sera tra Federico Chiesa e Andrea Belotti, attaccanti e leader di Fiorentina e Torino che tuttavia stanno giocando in parte già con le valige in mano. Il prezzo fissato da Commisso per Chiesa e da Cairo per Belotti è un punto in comune fra i due attaccanti. Proprio come il colore della maglia azzurra e la certezza che entrambi, all’Europeo della prossima estate saranno elementi chiave e titolari dell’Italia di Mancini. Chiesa e Belotti si possono trattare per una settantina di milioni. Forse qualcosa in meno ma è inevitabile pensare che nessuno dei due si muoverà da Firenze e da Torino per meno di 60 milioni.