© foto di Federico De Luca

ACF Fiorentina comunica che venerdì 6 settembre alle ore 20.00, presso lo Stadio Artemio Franchi di Firenze, la formazione viola affronterà in amichevole il Perugia.

Il costo per l’ingresso sarà di due euro ed i biglietti sono disponibili a partire da oggi pomeriggio, alle ore 17:00, presso le biglietterie ufficiali e, per i titolari della tessera InViola Card Gold, anche su internet. Ai sostenitori viola sarà destinata la Tribuna Coperta mentre per quelli a seguito della Squadra umbra verrà riservato il Settore Ospiti acquistabile solo online con tessera del Perugia.