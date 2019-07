© foto di Pedro Rodriguez/Bernabéu Digital

Il portoghese Jorge Jesus aveva pensato a Fabio Coentrao come rinforzo per il club rubronegro, tuttavia secondo quanto riportato da Brasile e Portogallo la condotta di vita dell’ex Real Madrid ha fatto desistere la società brasiliana dall’affondare il colpo sul giocatore. La causa risiede nelle critiche rivolte a Coentrao per i pacchetti di sigarette fumate e per la dedizione ad una vita oltre le righe di un professionista che avrebbe fatto desistere i carioca dall’operazione. Coentrao è attualmente svincolato ed in cerca di sistemazione.