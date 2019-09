© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Durante la comparsata di Wanda Nara, moglie e agente di Mauro Icardi, nella trasmissione argentina condotta dalla sorella Zaira, c'è stato spazio anche per Maxi Lopez. La bionda showgirl, infatti, ha anche commentato la foto pubblicata su Instagram dal suo ex marito, che lo ritraeva in compagnia di Neymar, nuovo compagno di squadra di Icardi al PSG: "L'hanno pubblicata lo stesso giorno in cui Mauro si è trasferito, anche se è una foto vecchia, non attuale. Voglio pensare che sia stata una coincidenza, tutti i calciatori si conoscono".