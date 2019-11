Fonte: dall'inviato Emanuele Pastorella

Giornata impegnativa per Gleison Bremer e Alex Berenguer, calciatori del Torino: prima l'allenamento pomeridiano al Filadelfia, poi il bagno di folla al Joma Store di Torino (la foto è del nostro inviato). Dopo il riscaldamento iniziale, la squadra ha svolto delle esercitazioni tecniche prima della partita a tempo e campo ridotti che ha concluso l’allenamento. Lavoro personalizzato per Baselli e Bonifazi, terapie per Falque. Domani in calendario una sessione mattutina al Filadelfia.