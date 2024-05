Un gol da record e molto altro ancora: i numeri di Gleison Bremer in Roma-Juventus

Nessun difensore come Gleison Bremer nei top 5 campionati europei. Il centrale bianconero dal suo primo gol in Italia (2018-2019) è il difensore che ha segnato più reti di testa nei cinque maggiori campionati europei. Il pareggio della Juventus di ieri sera porta proprio la sua firma. Il colosso brasiliano, infatti, è stato l’autore della rete che ha permesso ai bianconeri di strappare un punto in casa della Roma. Questa rete ha permesso a Bremer di diventare il difensore che ha segnato più reti di testa nei cinque maggiori campionati europei: 13 (compresi gli ultimi sette di fila), almeno due più di qualsiasi altro pari ruolo nel periodo.

Un eccezionale record per Bremer che nella sfida di ieri si è reso protagonista di una partita completa, dimostrando anche tutte le sue abilità difensive. Ecco alcune statistiche riguardanti il match contro la Roma:

- 4/6 Duelli aerei vinti

- 2/3 Duelli a terra vinti

- 2/2 Palle lunghe completate

- 1/1 Contrasti riusciti

- 1/1 dribbling riuscito

- 42 tocchi totali

- 23 passaggi completati

- 9 Palle recuperate

- 8 Azioni difensive

- 6 Rinvii

- 1 gol