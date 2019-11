FOTO - Verso Torino-Inter, teloni sul campo in vista del maltempo

Fonte: Emanuele Pastorella

Tutto pronto per la sfida al Grande Torino in programma domani alle 20.45 tra la squadra di Walter Mazzarri e l'Inter. Sopra il terreno di gioco dell'impianto, infatti, sono stati posti gli appositi teloni (guarda la foto di TMW) per proteggere il manto erboso dal maltempo previsto per le prossime ore.