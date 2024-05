TMW Torino, Gineitis: "Vorrei restare, poi vedremo con la società. Spero che Juric rimanga"

vedi letture

Intervenuto all'evento Jd Sports svoltosi a Torino, il centrocampista granata Gvidas Gineitis ha parlato alla stampa: "Può capitare, succede quando fai bene: ho avuto un infortunio grave, poi devi ricominciare. Ho sentito un ruolo più importante durante questa stagione, mi hanno aiutato i compagni e Juric.

Quanto mi sento importante?Juric mi ha aiutato tanto, anche quando giocavo in Primavera mi dava tanti consigli. Sono migliorato nel corpo, voglio diventare un giocatore forte. Mi manca ancora un po’ di fisico, voglio crescere nei muscoli e migliorare il piede destro e la mia velocità.

Stagione finita? Non penso, ma faccio tutto il possibile. Da fuori mi dispiace tanto quando guardo la squadra dalla tribuna, vorrei giocare sempre e aiutare i miei compagni. Dalla tribuna ho visto un Toro che sa giocare al calvi e che muove bene la palla, ma manca l’ultima fase e i gol. Se rimango dopo il rinnovo? Vorrei restare, poi vedremo con la società.

Juric? Spero che rimanga, mi ha dato una grossa mano, se va via mi dispiace tanto. Ma è il calcio. Ruolo preferito? Mi vanno bene tutti i ruoli, mi piace di più fare il mediano. Mi piace box to box. Nell’anno prossimo spero di fare ancora meglio, migliorare fin dal ritiro per fare ii titolare in serie A. Il Grande Torino? Sono già stato con la Primavera e l’anno scorso con prima squadra. E’ un posto molto importante, è sempre emozionante".