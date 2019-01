Fotonotizia - Fiorentina, Muriel con la sua nuova maglia numero 29

Luis Muriel si è presentato oggi alla stampa con la conferenza allo stadio Artemio Franchi e successivamente è sceso in campo per le consuete foto di rito con la sua nuova maglia. Il colombiano, come anticipato nei giorni scorsi ha scelto il numero 29, vestito per l'ultima volta in viola da Federico Bernardeschi. Queste le immagini dell'attaccante gigliato: