Friburgo-Cagliari, 0-1 il finale: prima amichevole decisa da Joao Pedro

Quinto test per il Cagliari di Rolando Maran contro il Friburgo. I rossoblù, in attesa di Radja Nainggolan, hanno trionfato per 1-0 grazie alla rete messa a segno da Joao Pedro nel secondo tempo grazie all'assist di Valter Birsa. I sardi torneranno in campo alle ore 17:00, per affrontare nuovamente la compagine tedesca.