© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Allenamento pomeridiano per i giallazzurri che, sul campo della Città dello Sport, hanno svolto delle esercitazioni tecnico tattiche ed una partitella campo ridotto. Ariaudo e Simic hanno lavorato a parte, terapie per Ghiglione mentre non ha preso parte alla seduta Paganini colpito dall’influenza.