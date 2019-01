Fonte: frosinonecalcio.com

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Doppia seduta per i giallazzurri che oggi hanno ripreso la preparazione in vista della trasferta di domenica sul campo del Bologna. A Ferentino la squadra ha svolto lavoro in palestra, una serie di esercitazioni tecnico tattiche ed una partitella a campo ridotto. Daniel Ciofani è tornato in gruppo, differenziato per Bardi, Ariaudo e Zampano. Non ha invece preso parte alla seduta Brighenti, il difensore si è sottoposto in mattinata agli esami strumentali che hanno evidenziato una distrazione muscolare alla coscia destra. Domani alle 11:30 si torna in campo alla Città dello Sport.