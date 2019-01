© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

È ripresa con una doppia seduta la preparazione dei giallazzurri in vista della gara interna di lunedì prossimo, alle ore 19:00, contro la Lazio. Ariaudo, Bardi, Zampano e Goldaniga hanno lavorato a parte, terapie per Brighenti e Simic. Quest’ultimo, dopo aver rimediato un trauma contusivo al polpaccio destro, si è sottoposto agli esami strumentali che hanno evidenziato una distrazione muscolare di primo grado. Domani alle 14:30 è in programma una nuova seduta di allenamento alla Città dello Sport.