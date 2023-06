ufficiale Fossati lascia l'Hajduk Spalato, con lui via anche un altro ex Serie A

Negli scorsi giorni l'Hajduk Spalato ha annunciato una serie di addii, di calciatori che salutano arrivati alla fine del proprio contratto. Oltre al portiere Subasic, che si ritira, via anche due ex Serie A. Lasciano la squadra croata il difensore Stefan Simic (28 anni, ex Milan) e il centrocampista Marco Fossati (30, nell'immagine) che ha Monza ed Hellas Verona tra le ultime avventure.

Con loro si svincolano pure Toni Borevkovic, Gergo Lovrencsics e Agustin Anello.