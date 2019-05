Frosinone-Udinese, i convocati di Tudor: Troost-Ekong a disposizione

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il tecnico dell'Udinese, Igor Tudor, ha diramato i convocati per la sfida di domani pomeriggio con il Frosinone (in programma alle 15). Ancora out Fofana, torna a disposizione il difensore Troost-Ekong. Questo l'elenco dei 22 bianconeri a disposizione:

Portieri: Musso, Nicolas, Perisan

Difensori: De Maio, Ekong, Nuytinck, Samir, Stryger, Ter Avest, Wilmot, Zeegelaar

Centrocampisti: Badu, D’Alessandro, De Paul, Hallfredsson, Mandragora, Micin, Sandro

Attaccanti: Lasagna, Okaka, Pussetto, Teodorczyk