© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Ospite di ParmaLive.com, Diego Fuser parla così della stagione crociata e dell'ultima sconfitta contro la Lazio: "Il Parma avrebbe potuto fare meglio sui gol della Lazio ma la differenza tra le due squadre si conosceva già prima del fischio d'inizio. Anche se, in effetti, nessuno si aspettava un 4-0 già all'intervallo: nella ripresa, poi, è impossibile raddrizzare un risultato del genere. Squadra poco motivata? Non credo: i giocatori non scendono in campo per perdere né si adagiano pensando che una sconfitta vada comunque bene. Forse l'aver speso molto nel girone d'andata li ha portati a qualche frenata nel ritorno. E poi parliamo di un club che arriva da tre promozioni consecutive. Dove può arrivare? Dipende sempre da quanti soldi si investono. Se il Parma avrà risorse economiche da poter impiegare nel mercato, per avere una rosa un po' più ampia, potrà tornare a essere una delle grandi. Poi mai dire mai: magari il prossimo anno l'Europa arriverà con una squadra costruita per la salvezza. Però è normale che più investi e più hai la possibilità di alzare l'asticella".