© foto di Lorenzo Marucci

Fabio Galante, ex giocatore Inter, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di SkySport a margine di un evento benefico nei pressi di Firenze: "Italia-Grecia? Vincere non è mai facile, soprattutto sei gare su sei. Mancini sta facendo un ottimo lavoro assieme alla Federazione, valutando anche tanti giovani che inseriti nel gruppo azzurro hanno modo di crescere. Stasera speriamo che arrivi la matematica della qualificazione. Inter-Juventus lotta per lo scudetto? Sono le squadre più forti e attrezzate. I bianconeri sono più forti ma l'Inter sta crescendo e piano piano si sta avvicinando ai campioni d'Italia".