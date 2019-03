Galliani: "Complimenti a Leonardo per Paquetá. Piatek mi ricorda Sheva"

© foto di Gianluigi Arcaini/Image Sport

Adriano Galliani, amministratore delegato del Monza, ai microfoni di Radio Anch'io Sport parla del Milan, di cui è stato amministratore delegato dal 1986 al 2017:

Le piace Paquetá?: "Molto. Devo fare i complimenti al mio amico Leonardo che ho voluto fortemente prima come giocatore, poi nell'area tenica, infine come allenatore, per gli acquisti di Paquetá e Piatek che hanno rinforzato la squadra. Nessuno in Europa si è rinforzato tanto a gennaio".

Ancora su Leonardo: "Ho cominciato ad amarlo quando prendendolo a Parigi, lui aveva una clausola rescissoria che avrebbe esercitato solo se non fosse stato felice. Clausola che lui ha stracciato. Quando era ritornato al Milan sempre come calciatore ha avuto dei problemi ed è durato poco, ha i soldi incassati nei mesi di permanenza. Ha iniziato un percorso nell'area tecnica, contribuendo molto sul mercato brasiliano. E poi ha competenza, è poliglotta".

Lo stadio è il grande gap italiano?: "In Italia c'è una situazione tale che Infantino ci ha definito peggio del Gabon. Lo stadio di Milano è molto bello, ma è stato costruito nel 1926. Non tutti sanno che San Siro era originariamente era del Milan. Ora le società devono decidere se rimanere lì, soluzione che per me è la migliore; oppure fare uno stadio nella zona del Trotto. A Milano ci sono grandi opportunità per fare uno stadio, che deve essere in comune fra Milan e Inter. I rapporti fra i tifosi, abituati a convivere, fanno sì che si possa continuare con uno stadio comune".

Andrà al derby?: "Ci andrò. Sarà un derby che finalmente dopo tanti anni vede le due milanesi davanti alle romane. Una partita fondamentale per la Champions, il mio augurio è che vadano entrambe".

Chi le ricorda Piatek?: "Nessun giocatore è uguale a un altro, ma in certi movimenti mi ricorda Shevchenko. Anche se per arrivare ai suoi livelli ne ha di strada da fare".