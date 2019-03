© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Intervistato da DAZN, l'ex amministratore delegato del Milan Adriano Galliani ha parlato della sfida tra leggende con il Liverpool andata in scena nel weekend: "Meraviglioso, questa amichevole contro il Liverpool è stato incredibile. Questo era un gruppo di campioni veri, di persone fantastiche e talenti inarrivabili, non è un caso che negli anni di Ancelotti si è vinto tutto, arrivando al primo posto al ranking europeo. Modulo? Come abbiamo giocato col Liverpool in amichevole, usavamo lo stesso modulo anche allora, con il classico alberello di Ancelotti. Mancava solo Seedorf sabato, impegnato con la propria nazionale del Camerun. Se ripenso a quei ragazzi mi vengono i lucciconi".