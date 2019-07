Genoa, 7-0 al Wacker Innsbruck II: ancora tripletta di Pinamonti

Fonte: Inviato a Neustift (Austria)

Buona anche la seconda. Dopo il successo per 9-0 contro lo Stubai Fc, il Genoa ha superato 7-0 il Wacker Innsbruck II, seconda squadra dei neroverdi tirolesi. La prima occasione è arrivata al nono minuto quando Hiljemark ha battuto rapidamente una punizione servendo Lerager ma il suo diagonale si è stampato sul palo. Il vantaggio è rimandato solo di pochi minuti quando ancora Hiljemark ha pennellato un cross per Favilli che di testa ha battuto Kofler. Il raddoppio è arrivato al 27’ dopo un colpo di tacco di Hiljemark sulla sinistra che ha innescato il cross di Barreca per Sanabria. Il paraguaiano ha colpito di testa gonfiando la rete. Al 32’ il Wacker si è reso pericoloso con Hamzic che è andato via bene sulla destra e ha messo un cross teso verso il centro per Gavric, anticipato all’ultimo in corner. Prima dell’intervallo il neo entrato Kouamé ha ricevuto un’imbeccata pregevole di Pandev, ha aggirato Kofler ma ha colpito il palo.

Pinamonti show - La ripresa ha visto in Pinamonti l’autentico protagonista. L’ex attaccante del Frosinone dopo appena due minuti ha sfruttato al meglio un suggerimento di Gumus per siglare il terzo gol. Ancora Pinamonti, che ha sfiorato anche un gran gol in rovesciata, al decimo ha innescato con un bel tocco profondo Kouamé ma la conclusione in diagonale dell’ivoriano si è persa sul fondo. Al quarto d’ora Gumus ha calato il poker con un chirurgico diagonale dall’interno dell’area di rigore. La Manita e il sesto gol hanno portato la firma sempre di Pinamonti, alla sua seconda tripletta consecutiva. Alla mezzora ancora Gumus ha arrotondato il punteggio sul definitivo 7-0.

GENOA-WACKER INNSBRUCK II 7-0

Reti: 13’ Favilli, 27’ Sanabria, 47’, 63’ e 72’ Pinamonti, 60’ e 75’ Gumus.

Genoa p.t. (3-5-2): Jandrei; Biraschi, Zukanovic, El Yamiq; Romulo, Lerager, Pandev, Hiljemark (29’ Jagiello), Barreca; Favilli (30’ Kouamé), Sanabria.

Genoa s.t. (3-4-1-2): Marchetti; Romero, Rizzo, Criscito; Ghiglione, Radovanovic, Jagiello (60’ Cassata), Jaroszynski; Gumus; Pinamonti, Kouamé. Allenatore: Aurelio Andreazzoli.

Wacker Innsbruck II (4-3-3): Kofler (46’ Gabl); Spinn (46’ Brandstetter), Samura (46’ Beganovic), Viertler, Leitner (61’ Ekiz); Hamzic, Miskovic (77’ Rebouari), Tomic (61’ Babic); Jawadi (61’ Scheidnagl), Iliadis (46’ Koni, 77’ Stojanovic), Gavric (88’ Spinn). Allenatore: Cristian Stoff.