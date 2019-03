Fonte: Inviato a Pegli

La sfida alla Juventus si avvicina. Il Genoa prosegue la sua preparazione in vista del match di domenica all’ora di pranzo contro i bianconeri di Massimiliano Allegri. Nel pomeriggio di oggi i ragazzi di Prandelli hanno affrontato il Baiardo in amichevole. Nella prima frazione di gara spazio a Marchetti in porta, Mazzitelli, Biraschi, Zukanovic e Pezzella in difesa. A centrocampo c’è Veloso con Sturaro e Bessa ai lati mentre in attacco c’è il tridente formato da Pandev, Lapadula e Dalmonte. All’intervallo Genoa avanti 3-1 grazie alla doppietta di Lapadula e al gol di Dalmonte, inframezzate dal pareggio momentaneo di Rosati per la formazione che milita nell’Eccellenza ligure. Nella ripresa spazio invece a Jandrei fra i pali Pereira, Gunter, Romero, Criscito, Lerager, Radovanovic, Lazovic, Sanabria e Kouamé. Proprio l’ivoriano ha realizzato una doppietta mentre Lazovic, Sanabria e Criscito hanno arrotondato il punteggio sul'8-1 finale.